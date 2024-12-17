Polis açıklaması şöyle:

16.12.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da Kurtulan Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın salon odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki elektrikli battaniyenin ısınıp koltuğu tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın ev sakini tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, muhtelif müzik aletleri, mobilyalar, beyaz eşyalar, kıyafetler ve kişisel evraklar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise elektrik tesisatı erimiş ve evin tüm duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Yıldırım düştü, yangın çıktı!

16.12.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Desem Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın bahçesi içerisine yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahçe içerisinde bulunan kulübenin ahşap çatısı, palmiye ağacı ve muhtelif saksılar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Elektrik telleri birbirine temas etti

17.12.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin bahçesi içerisinde, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas edip çıkan kıvılcımların alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, kullanılmaz durumdaki klima dış ve iç üniteleri, pvc kapılar, yataklar, ütü masası, muhtelif tahta parçaları ile mandalina ağacı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.