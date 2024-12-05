Polisin açıklaması şöyle:

1.​05.12.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 12-13’üncü kilometreleri arasında, B.D (K-30) 191 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RH 489 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve banket boyunca bulunan bahçe tellerine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapan araç sürücüsü B.D tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.