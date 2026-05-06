Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı'nın açıklaması şöyle:

"Yıllardır mahkemelerde yargılanan insanlara reva görülen muameleleri şimdi de bize yapıyorlar.

Hedef gösteriyorlar, linç ediyorlar ve linçe davet ediyorlar. Öfke dolu paylaşımlarının altında karakterimize, ailelerimize küfrettiriyorlar.

Bunu kime yapıyorlar? Yıllardır basın ve ifade özgürlüğü konusunda tavizsiz, ödünsüz bir duruşu olan; mücadele alanında emeği, teri olan bir meslek örgütüne ve onun yöneticilerine.

Napmışız?

Yasal bir mevzuatın değiştirilmesi konusunda çalışma yapmış ve yasa koyucuya tavsiyede bulunmuşuz. Yani Yasamızın bize verdiği görevi yerine getirmişiz.

Bizim bir meslek örgütü olduğumuzu, yasa yapıcı olmadığımızı; yasa yapmanın siyasetin sorumluluğu olduğunu görmezden gelerek; yasayı meclisten biz geçirmişiz gibi günah keçisi ilan ediyorlar. İktidar da muhalefet de meclis de Baro’ya ait sanki.

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nda yılların getirdiği sorunların, yargılanan insanların uğradığı hak kayıplarının, maddi manevi mağduriyetlerin en yakın tanığı olarak bunların değiştirilmesi için yıllardır sürdürdüğümüz çalışmayı, emeği yok sayıp bizi iktidarın maşası, birilerinin işbirlikçisi olarak yaftalıyorlar.

Yetmedi. Hukuk öğretiyorlar bize, insan hakkı öğretiyorlar. Bilmiyorsunuz diyorlar.

Yaptığımız hiçbir izahatı, hiçbir açıklamayı duymuyorlar, kabul etmiyorlar. Tam bir cinnet hali ile saldırıyorlar, saldırtıyorlar. Kendimizi anlatmaya çalıştıkça, söylemediğimiz şeyleri söylemişiz gibi; yazmadığımız şeyleri yazmışız gibi vurmaya devam ediyorlar.

Özre davet ediyorlar.

Utanın, pişman olduğunuzu söyleyin, başka da konuşmayın diyorlar.

Yetmiyor. Kendi demokratik genel kurulunda seçilmiş bir başkanı ve meslek örgütü yönetimini istifaya davet ediyorlar. Koca bir avukat camiasının iradesine saygısızca, hoyratça, despotça müdahale ediyorlar.

Ve tüm bunları ifade özgürlüğü / basın özgürlüğü kisvesi altında yapıyorlar.

Evet.

Günlerce tutukluluktan sonra perperişan halde mahkemeye çıkarılan insanların izinsiz rızasız fotoğraflarını çekmek ve yayınlamak basın özgürlüğüyse bu yaptığınız da basın özgürlüğü.

Mahkum edilmemiş, daha yargılanmasına dahi başlanmamış insanların en ağır suçları işlediğini kesin dille defalarca yazmak basın özgürlüğüyse bu yaptığınız da basın özgürlüğü.

Beraat etmiş, davası geri çekilmiş, aklanmış insanların haber ve fotoğraflarını kaldırmak için bin dereden su getirmek, taleplerde bulunmak basın özgürlüğü ise bu yaptığınız da basın özgürlüğü.

Görülmekte olan davaların içine ayak sokup mahkemeleri etki altında bırakmaya çalışmak, tehdit etmek, yargıçları, savcıları, avukatları hedef göstermek basın özgürlüğüyse bu yaptığınız da basın özgürlüğü.

Sizin basın özgürlüğünüz buysa. Benimki değil."