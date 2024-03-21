Polis memuru Murat Taş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20 Mart 2024 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa’da, Sht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan muhaceret kontrolünde A.A.H.S'nin 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren bin 207 gün, I.A.A'nın 15 Ekim 2022 tarihinden itibaren 523 gündür KKTC'de kaçak yaşam sürdüklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, Muhaceret Dairesinden yapılan araştırmada A.A.H.S'nin 18 Şubat 2020 tarihinde adaya 60 gün öğrenci vizesiyle giriş yaptığını,30 Eylül 2020 tarihinde izin süresinin dolduğunu söyledi. Polis, I.A.A'nın da 60 gün öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.