Konuyla ilgili ilk sözü alan CTP Milletvekili Ongun Talat, tasarılar hakkında bilgi vererek, buna göre telefonu ele alarak konuşmayı yasaklayarak bluetooth veya kulaklıkla konuşmaya izin verdiklerini söyledi.

Talat, alkollü sürüşle ilgili cezaların 3 farklı kademeye ayrıldığını 150 promilin üzerindeki sürücülere mahkeme yolunun açıldığını ve bunlara yerinde ceza kesilmeyeceğini belirtti.

Talat, dikkatsiz sürüşle ilgili de yeni düzenlemeye gidildiğini ve polisin dur ihtarına uymayıp kaçanların ehliyetine el konulacağını ifade etti.

Bu değişikliklerin trafikte sorunları çözeceğine inanmadıklarını söyleyen Talat, erken yaşta trafik eğitimive ehliyet alma sürecinde düzenlemeler gerektiğinin de bilincinde olduklarını kaydetti.

Talat, trafikle ilgili tüm suçu bakana atamayacaklarını ancak bakanın sorumluluklarını yerine getirmediği için güvenilir bulunmadığını savundu.

Talat, konuyla ilgili hazırlanan yasa tasarılarının bile tek elde hazırlandığını savunarak bunu eleştirdi , cezaların tutarlarına bile komitede karar verdiklerini söyledi.

Lapta-Alsancak anayolundaki iki noktada Başbakanın evine ve eşine ait dükkânlara giden yollarda delik açılarak kavşak düzenlemesi yapıldığını, konuyla ilgili hükümet tarafından yerinde yapılan basın toplantısının da “gereği yapılacak” denmesi yerine tehdit içeren bir eylem haline getirildiğini ileri sürdü.

O noktalarda yaşanan kazalar sonrası geri adım atılmayarak dubalarla düzenlemeye gidildiğini söyleyen Talat, insanları endişelendiren konularda yetkililerin yanlış bilgi verdiğini ve sorunu çözmediklerini iddia ederek bunu eleştirdi.

-Solyalı

CTP milletvekili Ürün Solyalı da, trafiğin hükümet tarafından sahiplenilmemiş bir konu olduğunu ve hatta komitede farklı metinlerin uzlaşması için fazladan mesai harcamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Hükümetin ortaya koyması gereken politikaları komitelerden beklediğini ileri süren Solyalı, kararların sorumlular tarafından alınarak Meclis'e göndermesinin bir dizi iş kaybını ortadan kaldıracağını belirtti.

Solyalı, dünya genelinde ülkelerde hazırlanan eylem planlarıyla trafik kazalarını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atıldığını belirterek, bizde ise hiçbir kurum tarafından trafik krizinin çözülmeye çalışılmadığını söyledi.

Solyalı, yasa tasarısında yer alan değişiklikler hakkında bilgi vererek, polisten alınan bilgiler doğrultusunda ölümlü kazaların dörtte birinin alkollü sürücüler tarafından gerçekleştirildiğini paylaştı.

Genel Kurul bugünkü birleşiminde, “Birleştirilmiş Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısını” ve “Birleştirilmiş Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı da ele aldı. Yasa tasarılarının ivediliği olmadığından üçüncü görüşmeleri bir sonraki birleşimde yapılacak.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis'te yaptığı konuşmada yasa tasarılarının görüşülmesinde trafik güvenliğine yönelik eleştiri ve önerilere teşekkür ederek, trafik cezalarının, kazaları önlemede tek başına yeterli olmadığını ancak etkili olduğuna işaret etti.

Arıklı, polisin denetimlerinde önemli yer tutan süratli, alkollü araç kullanmak ve cep telefonuyla konuşmak gibi trafikteki suçlar ve alkolün trafik kazalarındaki etkilerine dikkat çekerek, yasayla, trafikte aynı hataları defalarca işleyen kişilere karşı trafik cezalarının ciddi şekilde artırıldığını ifade etti.

Arıklı, yasada, suçların önlenmesi ve tespiti için de bir takım adımların artırıldığını, uyuşturucu tespiti için de gereken değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

“Trafik canavarlarının” aynı suçları işlememesi için çeşitli adımların atıldığını, para ve puan cezalarının artırıldığını ifade eden Arıklı, altyapı eksikliklerini gidermek, aydınlatmaları yapmak, yolların iyileştirilmesi ve trafiğin rahatlaması için gereken adımları atmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugün görüşülen 3 yasaya destek veren herkese teşekkür eden Erhan Arıklı, sorulara karşılık da, hava yastıkları ile ilgili gereken adımların atılacağını, trafik komisyonunun toplandığını, sürekli çalıştığını, toplu taşıma araçlarının yenilenmesi için de adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybarsa da, yasa tasarısını olumlu olarak niteledi ve trafik kazalarına karşı caydırıcı olacağına inanç belirtti. Baybars, ancak yasaların veya cezaların tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekerek, Türkiye’den rakamlarla karşılaştırmalı değerlendirmelerde bulundu, bu işin bir kültür olduğuna vurgu yaptı.

Altyapı, eğitim ve etkili denetimlerin yapılması durumunda yol güvenliğinin sağlanabileceğini ifade eden Baybars, ülkede yollara, anayollara giriş çıkışlara bakıldığında yol güvenliğindeki sıkıntıların görülebileceğini işaret etti.

Yollara benzinlerden, marketlerden, evlerden ve çeşitli yerlerden tali yollarla çıkışların kazalara, ölümlere sebebiyet verdiğini, yollara yayaların çıkışının engellenemediğini, bu yönde atılacak adımların bir çok kazayı engelleyeceğine işaret eden Baybars, kazaların önlenmesi için altyapının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Baybars, yasa tasarısına yönelik madde madde değerlendirmelerde de bulunarak, ülkede toplu taşıma, aydınlatma, eğitim, altyapıya yönelik adımların atılmasını istedi. Baybars, sadece yasa çıkarılmasının kazaların önlenmesinde yeterli olmayacağını söyledi.