Olay, 07 Aralık 2025 saat 07.45 sıralarında anayolun 7–8’inci kilometreleri arasında yaşandı. Ahmet Cemiloğlu (E-39) yönetimindeki VF 370 plakalı araç, Boğazköy bölgesinde yolu karşıya geçmeye çalışan Hüseyin İbrahim Taş (E-29) isimli yayaya çarptı.
Kazada ağır yaralanan Hüseyin İbrahim Taş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisine alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü Ahmet Cemiloğlu polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.