Bunlar da ilginizi çekebilir

Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü Ahmet Cemiloğlu polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada ağır yaralanan Hüseyin İbrahim Taş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisine alındı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.