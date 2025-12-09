Borak, Karpaz geneli ve Dipkarpaz özelinde yağışların normal bir şekilde devam ettiğini belirterek, şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Yağışların mevcut seyrini koruması halinde ilerleyen günlerde de olumsuz bir durum beklemediklerini ifade eden Borak, durumun yakından takip edildiğini vurguladı.

Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydeden Borak, bölgede yaşayan vatandaşların endişe etmesini gerektirecek bir tablo bulunmadığını dile getirdi.