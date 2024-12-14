Dubai’de bugün düzenlenen OCEANMAN UAE - Dubai World Final Championship 2024 kapsamında gerçekleşen 2KM World Final mücadelesinde, genç yüzücü Boran Bora, 90 farklı ülkeden katılan toplam 221 sporcu arasında denizden 6. sırada çıkmayı başardı.
27.02’lik derecesiyle genel klasmanda Dünya 6’ncısı olan Boran, 14-19 yaş kategorisinde ise Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.
Başarılı sporcu, yarın yapılacak 5KM World Final mücadelesinde yeniden kürsü hedefiyle yarışacak.
RÜZGAR SOYGÜR’DEN OCEANKİDS’TE İKİNCİLİK!
500 metre mesafelik Oceankids dünya finalinde 9-10 yaş kategorisinde yarışan Rüzgar Soygür ise, üstün performansıyla ikinci olurken, aynı müsabakada 11-12 yaş kategorisinde mücadele eden Mavi Blako, yarışı dördüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.