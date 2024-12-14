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500 metre mesafelik Oceankids dünya finalinde 9-10 yaş kategorisinde yarışan Rüzgar Soygür ise, üstün performansıyla ikinci olurken, aynı müsabakada 11-12 yaş kategorisinde mücadele eden Mavi Blako, yarışı dördüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

27.02’lik derecesiyle genel klasmanda Dünya 6’ncısı olan Boran, 14-19 yaş kategorisinde ise Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.

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