Polisin ani ölümlerle ilgili açıklaması şöyle:

09.11.2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Bostancı’da sakin Zemyem BOZKURT (K-66), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Otel odasında ölü bulundu!

09.11.2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Gulyalek AMANMURADOVA (K-51), kalmakta olduğu otel odası içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin vücudunda görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.