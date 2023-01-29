

KOÇ

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında deneyimler yaşatabilir.

BOĞA

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmalar hakkında deneyimler yaşatabilir.

İKİZLER

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konularında deneyimler yaşatabilir.

YENGEÇ

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında deneyimler yaşatabilir.

ASLAN

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında deneyimler yaşatabilir.

BAŞAK

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında deneyimler yaşatabilir.

TERAZİ

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında deneyimler yaşatabilir.

AKREP

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında deneyimler yaşatabilir.

YAY

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında deneyimler yaşatabilir.

OĞLAK

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka-vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik gibi konular hakkında deneyimler yaşatabilir.

KOVA

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında deneyimler yaşatabilir.

BALIK

Bu hafta yaşanacak olan dolunay size; iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında deneyimler yaşatabilir.