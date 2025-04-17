Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklık genellikle iç kesimlerde 28 – 31 ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında olacak.

Buna göre, hava 17-23 Nisan tarihleri arasında genellikle açık ve az bulutlu, pazar ve pazartesi günlerinde ise parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgâr, Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.