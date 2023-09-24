KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu haftaki dolunay, kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında bazı şeyleri bırakmanıza neden olabilir.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Koç burcundaki dolunay bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlarınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında değişime uğratabilir sizi.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız dolunay, arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler, hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında sizi dönüştürebilir.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta Koç burcunda yaşanacak olan dolunay sizi, statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhret gibi konular hakkında yolunda gitmeyen başlıkları bıraktırabilir.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Koç dolunayı sizi liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında hızlandırabilir.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta yaşanacak olan dolunay sizi finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında dönüştürebilir.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Koç dolunayı bu hafta size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında biraz koşturtabilir.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta dolunayın da etkisiyle iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında değişim dönüşüm yaşamanız olası.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta, aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında dolunay sizi bazı değişimlere sürükleyebilir.

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Koç dolunayı sizde yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında kararlar almanıza neden olabilir.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri ve kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında bu hafta yaşayacağınız dolunay sizi etkileyebilir.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta Koç burcunda yaşayacağınız dolunay sizi kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında bazı sonlanmalara götürebilir.