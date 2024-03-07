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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-13.00 saatleri arasında, Alsancak köy Merkezi (kahvehaneler bölgesi) ile Belediye binasıının batı kısmına elektrik verilemeyecek.

Sahillerimize vuran iki cansız beden Esentepe Mezarlığına defnedildi

Sahillerimize vuran iki cansız beden Esentepe Mezarlığına defnedildi

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