Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-13.00 saatleri arasında, Alsancak köy Merkezi (kahvehaneler bölgesi) ile Belediye binasıının batı kısmına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-13.00 saatleri arasında, Alsancak köy Merkezi (kahvehaneler bölgesi) ile Belediye binasıının batı kısmına elektrik verilemeyecek.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P