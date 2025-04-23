Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü. 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan meclis, işgal altındaki Anadolu’da halkın temsil edildiği ilk ve en güçlü kurum oldu. Gazi Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde toplanan milletvekilleri, Osmanlı saltanatının yetkilerini reddederek yeni bir yönetim biçiminin zeminini hazırladı. Bu meclis, Kurtuluş Savaşı’nı yöneten ve ardından Cumhuriyet’i kuran iradenin kendisiydi.

“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi, işte bu meclis ile birlikte hayata geçirildi. Artık söz ve karar halkındı. 600 yıllık monarşi yönetiminden halkın iradesine dayalı bir rejime geçişin ilk adımı atılmıştı. 23 Nisan, yalnızca siyasal bir başlangıç değil, toplumsal bir uyanıştı aynı zamanda.

Atatürk, 1929 yılında 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek bu tarihi daha da anlamlı bir hale getirdi. Çünkü o, çocukları “yeni nesil” olarak görüyordu ve “Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz” diyerek geleceği çocuklara emanet etmişti.

1980’lerden itibaren 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği adıyla dünyanın dört bir yanından çocuklar Türkiye’ye gelmeye başladı. Farklı dillerden, renklerden ve kültürlerden çocuklar barış içinde bir arada yaşama hayalini bu bayramla birlikte dünyaya duyurdu.

Yıllar geçse de 23 Nisan’ın taşıdığı anlam her zamankinden daha güçlü. Çocuklar için düzenlenen törenler, şiir dinletileri, gösteriler ve bayraklarla donatılan caddeler, bu ortak heyecanın birer parçası. Okullarda çocuklar yönetime sembolik olarak geçiyor, temsili meclis oturumları düzenleniyor, çocuklar “bugünün ve yarının liderleri” olarak sahneye çıkıyor.

23 Nisan, yalnızca çocuklara adanmış bir gün değil; bağımsızlığın, halk egemenliğinin ve çağdaş uygarlık yolunda atılan kararlı adımların simgesi. Bugün, bir milletin yeniden doğuşunu ve geleceğini çocuklara emanet edişini simgeliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri bu anlamı en güzel şekilde özetliyor:

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz.”

23 Nisan ülkemizde coşkuyla kutlanıyor…

23 Nisan günü, saat 08.00’de Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. ​

Saat 09.15’te Lefkoşa merkez okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla açılış korteji başlayacak. Kortej, Atatürk Büstü’ne çelenk koyacak, ardından Cumhurbaşkanlığı ve Ledra Palace trafik ışıkları güzergahından Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyecek. ​

Saat 09.45’te Cumhurbaşkanlığı bahçesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek olan kortej, burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, şiirler ve dans gösterileri sunacak. ​

Saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi’nde 17-23 Nisan Haftası etkinliklerinin açılışı gerçekleştirilecek. Törende, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile öğrenciler konuşmalar yapacak; akrobatik dans, modern dans, halk dansları ve cimnastik gösterileri sergilenecek. ​

Saat 18.00’de Merkez Lefkoşa Etkinlik ve Kültür Salonu’nda “IV. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi”nin açılışı yapılacak.

Ayrıca, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında İskele’deki Cumhuriyet Stadyumu’nda “Çocuk Atletizm Oyunları Festivali” düzenlenecek. Gazimağusa’da ise “3. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası” final müsabakaları Mağusa Arena’da gerçekleştirilecek. Girne’deki 23 Nisan İlkokulu’nda “Geleceğin Mucitleri Bilim Şenliği” yapılacak. ​

Bu etkinliklerle KKTC’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlanacak.​