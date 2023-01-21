KOÇ

Senin kadar gezmekten zevk alacak birini yanına alırsan bugün harika zaman geçirebilirsin. Kendine bol bol zaman ayır derim.

BOĞA

Kendini daha çok doğa içinde görmek isteyebilirsin. Bunu yapmaman için hiçbir neden yok. Gönlünü hoş edecek her şeyi yapmalısın.

İKİZLER

Arkadaşlarla bir arada olmak isteyebilirsin ve çok doğal olarak bugüne sarkmış işlerin varsa seni durdurabilir. Önceliği işine ver derim.

YENGEÇ

İş arkadaşlarınızın sizin arkanızdan dedikodu yaptığını düşünüyorsanız. Sakin olun ve çevrenizdekilerin bol bol konuşmalarına müsaade edin.

ASLAN

Bazı oluşumlarda isminiz geçiyor olabilir ve bir teklif alarak iş konusunda yeni bir atılım içine girmeniz olası. Olanları iyi takip edin.

BAŞAK

Çocuklarla ilgili bir sıkıntınız varsa bugün inatlaşmak yerine onların istekleri doğrultusunda hareket ediyormuş gibi görünün ve istediğinizi yaptırın.

TERAZİ

Kendinizi bir kısır döngüde sürekli dönüyormuş gibi hissedebilirsiniz bugün. O nedenle öncelikle yakın çevrenizden biriyle dertleşmeniz iyi gelebilir.

AKREP

Bugün alışveriş yapmak için harika bir gün gibi görünebilir ama siz siz olun yine de kredi kartınızı sağa sola savurmayın derim. Paraya dikkat!

YAY

Bazı pazarlıklar içinde kendinizi bulup iş konusunda kafanız karışabilir. Bugün sadece geleceğinizi düşünün ve öyle kararlar verin.

OĞLAK

Eşiniz veya sevgiliniz sizinle daha çok zaman geçirmek istiyor olabilir. Bu konuda elinizden geleni sonuna kadar yapın derim. Sonra canınız sıkılabilir.

KOVA

Bugün seyahat edemiyorsanız, özellikle güzelliği takdir edebileceğiniz yerlerde farklı bir şey yapın. Bu size iyi gelecektir.

BALIK

Bir mirası nasıl paylaşacağınızı tartışmak için iyi bir gün olmayabilir. Ayrıca kredi, ipotek veya finansal destek istemek için acele etmeyin.