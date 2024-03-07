2009’un 20 TL’si bugünün 257 TL’sine, 10 TL’si bugünün 128 TL’sine, 5 TL’si ise bugünün 64 TL’sine denk geliyor.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı en büyük banknot olan 200 liranın alım gücündeki erimeyle kendini ortaya koyuyor.

Sözcü'nün haberinde Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon hesaplayıcısına göre, 2009’un 20 TL’si bugünün 257 TL’sine, 10 TL’si bugünün 128 TL’sine, 5 TL’si ise bugünün 64 TL’sine denk geliyor.

2009’da dolar 1.54 TL, Euro 2.14 TL, gram altın 46.25 TL idi. O dönem 200 lirayla 129.9 dolar, 93.46 Euro ya da 4.3 gram altın alınabiliyordu. 15 yıl öncesinin 20 lirasıyla ise 12.9 dolar, 9.3 Euro ya da yaklaşık yarım gram altın almak mümkündü. Bugün 200 lirayla ise 6.3 dolar veya 5.79 Euro alınabiliyor. 200 TL bugün, 2 bin 176 liraya çıkan gram altının ise ancak onda birini karşılayabiliyor.