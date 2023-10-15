KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta iş ve işle ilgili konularda hoş güzel, fakat kendinize inanmışlığınızın koşul olarak gelişeceği durumlar gerçekleşebilir. O nedenle olabildiğince olayları faydacı bir yerden görmeye çalışın. Koşullu tekliflerle karşılaşabilir ve hemen bir karar vermeniz beklenebilir.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Evet biraz sevimsiz girebilirsiniz bu haftaya. Hesap kitap işleri önünüze açılabilir. Tadilat derken bunu fiziksel olarak almayın bir tek. Hayatınızla ilgili de bir tadilat hayatınızda kendini konuşturabilir. Ne olursa olsun dürüst olun kaderinize. O sizi bu hafta kucaklayacak.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta inat etmeyi ve duyduklarınızın öfkesini sevdiklerinizden çıkarmaktan vazgeçmelisiniz. Yoksa çuvaldızı da geçtim daha birçok sivri şey batabilir oranıza buranıza. Haklı olduğunuz konuda bile susup “Evet siz haklısınız“ deyip geçiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Kendinizi bu hafta en çok sıkıştığınız konuda bir anda ferahlamış hissedebilirsiniz. Bunun nedenlerini doğru görün, çünkü ileride çözüm yolları da size buradan konuşacak olacaktır. Olabildiğince ayaklarınız yere basmalı ve kendinize olan güveninizi tazelemelisiniz.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta uykunuza özen gösterin, çünkü yorgun olan, bedeninizden çok aklınız olacak gibi duruyor. Ruh sağlığınız ve kararlarınızı bu hafta denetim altında tutmanızda fayda var, çünkü söyleyeceğiniz birkaç kontrolsüz söz sizi ve sevdiklerinizi etkileyebilir.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Yurt dışı ile ilgili konular varsa bu aralar hayatınızda önemli gelişmeler olabilir. Otorite figürü olabilecek insanlardan beklemediğiniz iyimser bir tablo ile karşılaşabilirsiniz. Kendinizi ayrıca bu hafta sağlık konusunda biraz koruma altına da almanızda fayda var.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. İçinizdeki sese bu hafta kulak vermenizde fayda var. Düşündüğünüz bu aralar başınıza geliyor olabilir ve gökyüzü bu hafta bu anlamda sizi şaşırtacak gibi duruyor. Yani kendiniz için ve sevdikleriniz için daha olumlu düşünceler içinde olmanız sizin için çok iyi olur.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta çevrenizde gelişen konuşmalara, saptamalara iyice kulak kabartmanızda fayda var. Çünkü çok laf, çok dert demek olabilir sizin için. Dolduruşa gelmeniz an meselesi olabilir ve gereksiz yere kötü pozisyona düşebilirsiniz. Duyun ama, duyduklarınızı konuşmayın bence.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Emlak konusunda alım satım veya kiralama ile ilgili mevzular varsa öteden beri sizi takip eden bu konularda ufak ufak adım atmaya başlamanız hoş olur. Eğer kripto para veya borsa ile ilgili bir hareket alacaksanız geçmişe ait verileri iyi tarayın.

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Sağlık konusunda bu hafta daha dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle sırt ve boyun bölgesi, kan ve kanla ilgili olan hastalıklara da ekstra bir önem verin. Bunun dışında bu hafta gizli saklı işler önünüze gelebilir ve siz bu anlamda ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Ortak yapılan işler konusunda bu hafta her şey üstünüze yıkılabilir. Onun için hafta başından itibaren çevrenizdekilere iş ortamı veya değil, ne yapıp neleri yapamayacağınızı keskin hatlarla çizin. Ayrıca devlet kapısıyla ilgili yapmanız gereken bazı işler de tekrar önünüze gelebilir.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Aşk konusunda bu hafta ani ve üst üste hızlı gelişmeler yaşamanız olası. Kendinizi olabildiğince olayların ve durumların akışına bırakmanızda fayda var. Aşktan, terk edilmekten, terk etmekten kokmayın derim. En şık kıyafetinizle yağmura tutulduğunuzda yağmuru suçlayabilir misiniz? Koy verin kendinizi.