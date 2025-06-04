Teknecik Elektrik Santrali’nde bulunan tüm birimleri tek tek dolaşan Uzun ve Aydın, personelle bir araya gelip sohbet etti.

Çalışanların gerek teknik, gerekse sosyal hakları konusunda talepleri dinleyen Uzun ve Aydın, çalışanların huzurunun ve güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu, Başbakan Ünal Üstel’in önderliğinde gereken yatırımların yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğine vurgu yaptılar.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun konuşmasında istikrar vurgusu yaparak, kısa süreli ve uzun süreli yapılacak projeleri ve bunları hayata geçireceklerini ifade etti.

Uzun, yatırımların ancak istikrarlı bir hükümet ile yapılabileceğini söyleyerek, Anavatan Türkiye ve KKTC’nin iyi ilişkileri ile Başbakan Ünal Üstel’in de desteği ile büyük projelere imza atılacağını kaydetti.

Uzun’dan istikrar vurgusu…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun da Başbakan Ünal Üstel’in Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bünyesinde bulunan her bir birime çok ciddi önem verdiğini, çalışanların huzurunun ve talepleri noktasında gereğinin yapılması talimatı aldıklarını belirterek, yapılacak bir çok proje olduğunu, bunların da ancak istikrarlı bir hükumetin yapabileceğini kaydetti.

Teknecik’te iyileştirmeler devam edecek…

Burada bir konuşma yaparak, yürütülen çalışmalardan ve çalışanların özverili performanslarından memnun olduğunu söyleyen KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ve Başbakan Ünal Üstel ile sürekli istişare halinde olduğunu belirterek, çalışma koşullarının yanısıra çevresel düzenlemelerin ve sosyal alanların da Teknecik Elektrik Santrali’nde oluşturulacağını ifade etti.

Girne Bölge Amirliği’ne de ziyaret…

Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ve Genel Müdür Dalman Aydın, KIB-TEK Girne Bölge Amirliği’ni de ziyaret ederek, oradaki personeller ile de bir araya gelip, fikir alışverişinde bulundu. Personelin görüş ve önerilerini dinleyerek yapılacak yatırımlar hakkında da bilgilendirmeler yapan Uzun ve Aydın, kurumun hep birlikte ileriye taşınması için İstikrar ve Birlik vurgusu yaptı.

Teknecik ve Girne Bölge Amirliği’nde yapılan ziyaretlerde Uzun ve Aydın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çalışanları ile bayramlaşmayı ihmal etmedi...