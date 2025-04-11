Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 05-07.04.2025 tarihleri arasında ,müstahdemi olduğu Haspolat'ta faaliyet gösteren yerine ait müşterilerden tahsil edilmiş olan 565 STG nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 10 Nisan tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının sorgusunda suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Polis memuru, yapılan şikayetten sonra şirketi tarafından geriye dönük olarak muhasebe sisteminde inceleme başlatıldığını, sirkat edilen miktarın artma ihtimali olduğunu belirtti. Polis, ayrıca şirket yetkililerinin zanlının çaldığı para miktarının milyon lira olduğunu düşündüklerini, Türkiye’den evrakları incelemesi için uzman çağırdıklarını söylediklerini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, hem zanlının hem de şikayetçilerin beyanlarının araştırılacağını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.