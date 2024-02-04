Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklanan E.İ. ve U.C.A. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı E.İ'nin 3 Şubat 2024 tarihinde, saat 10.10 sıralarında Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren Yıldırım Pide isimli iş yeri içerisinde A.Y. tarafından masa üzerinde bırakılan 15 bin TL değerindeki 2 adet cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, olayın kısa sürede kendilerine bildirildiğini ve zanlının kamera görüntülerinden tesit edilerek, aranmaya başlandığını belirtti.

Polis, E.İ'nin çaldığı telefonları olaydan kısa süre sonra Surlariçi bölgesinde, U.C.A'ya sattığı sırada tespit edildiğini açıkladı. Polis, E.İ'nin yanı sıra U.C.A'nın da tutuklandığını belirtti.

Polis, her iki zanlıyla ilgili muhaceret giriş-çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde; E.İ'nin 13 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 417, U.C.A'nın ise 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren toplam bin 220 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların KKTC'de izinsiz ikamet ettikleri süre zarfında nerede ve ne şekilde kaldıklarına ve bu süre zarfında ülkede herhangi bir suç işleyip işlemediklerine dair araştırma yapılacağını belirtti.

Alınması gereken ifadeler de olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.