Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Portakal, 5 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Göç İdaresi Merkezi tarafından yapılan muhaceret kontrolünde zanlılar N.W. ve S.A.G.’nin 30 Kasım 2025 tarihinden itibaren toplam 67 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihraç edilebilmeleri için gerekli yazışmaların başlatıldığını ancak henüz cevap alınmadığını belirterek 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.