Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Feride Görüroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 5 Şubat 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında zanlının Lefkoşa’daki ikametgahının salon kısmında, arkadaşıyla konuştuğu gerekçesiyle sinirlenerek sevgilisi M.E.’ye (K-46) ait Samsung marka S25 Ultra model siyah renk cep telefonunu elinden almaya çalıştığını söyledi. Zanlının, sol el baş parmağını bükerek telefonu alıp kasten ve kanunsuz şekilde yere fırlatarak hasara uğrattığı; ardından sağ eliyle M.E.’nin boğazını sıktığı, dudağını ısırmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiği mahkemeye aktarıldı.

Polis, zanlının ayrıca M.E.’ye hitaben, “Eğer bu gece polis beni ararsa, şikâyetçi olursan bu pistonla önce çocuğunun başını ezeceğim, sonra da seni öldüreceğim” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Şikâyetin 6 Şubat’ta yapıldığını, M.E.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilerek rapor temin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlı A.H.A.’nın 7 Şubat 2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak bir gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi. Emare olarak alınan cep telefonuna ilişkin yapılan değer tespitinde 9 bin 600 TL tutarında hasar oluştuğunun belirlendiği aktarıldı.

Ayrıca yapılan araştırmada, zanlının 12 Ocak 2026 tarihinde de kız arkadaşına karşı şiddet uyguladığının belirlendiği ancak şikâyetin ileri götürülmediği kaydedildi. Zanlının, eski eşine karşı 19 Kasım 2023 tarihinde şiddet ve ciddi darp uyguladığı gerekçesiyle hakkında askıda dava bulunduğu da mahkemeye aktarıldı. Zanlının aracında yapılan aramada piston bulunarak emare alındığı, KKTC vatandaşı olan zanlının benzer suçlar işlediği belirtilerek tutuklu yargılanması talep edildi.

Zanlının avukatı ise müvekkiline komplo kurulduğunu, bunu ispatlayacak video kaydı bulunduğunu iddia etti. Polis, bu yöndeki beyanın ve cep telefonunun araştırılacağını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.