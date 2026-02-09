Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aysın Erdemirci, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 7 Şubat 2026 tarihinde saat 22.35 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Kale 12 olarak bilinen X-ray cihazında, İstanbul’da sakin zanlının KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada tasarrufundaki siyah renk sırt çantası içerisinde bir adet 9 mm çapında canlı fişek bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan sorguda zanlının söz konusu fişeği 6 Şubat 2026 tarihinde KKTC’ye gelirken beraberinde getirerek izinsiz ithal ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve mahkemeye çıkarılarak bir gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, emarenin balistik incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı E.A.’nın 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.