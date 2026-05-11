Bakanlar Kurulu, “Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimine İlişkin Kuralları Düzenleyen Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.

11 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren kararnameyle birlikte, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde taşınmaz mal edinimine ilişkin kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Kararnamede, “yabancı tüzel kişi”, “yatırım” ve “lisanslı ara yatırımcı” kavramları yeniden tanımlanırken, özellikle büyük ölçekli yatırımlar ve yabancıların konut edinimi konusunda yeni sınırlamalar ile yükümlülükler getirildi.

YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİM SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yeni düzenlemeye göre yabancı gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlar Kurulu izniyle:

En fazla 1338 metrekare büyüklüğünde bir arazi üzerine tek konut,

3 apartman dairesi,

veya 3300 metrekareyi aşmayan arazi üzerinde bir müstakil ev satın alabilecek.

Ayrıca toplu konut veya site projelerinde iki adet iki katlı villa edinimine izin verildi. KKTC’yi tanıyan ve KKTC vatandaşlarına aynı hakkı tanıyan ülke vatandaşları için ise apartman dairesi sayısı 6’ya, villa sayısı ise 3’e kadar çıkabilecek.

Kararnamede, satın alınan müstakil evlerin arazilerine ikinci bir konut veya apartman yapılmasının da yasak olduğu belirtildi.

10 MİLYON EURO YATIRIM ŞARTI

Kararnameyle yatırım amaçlı taşınmaz edinimlerine ilişkin de yeni kriterler getirildi.

Turizm, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, teknoloji veya AR-GE alanlarında yatırım yapacak yabancı gerçek veya tüzel kişilerin en az 10 milyon Euro yatırım yapması şart koşuldu. Yap-sat konut projeleri ise yatırım kapsamı dışında bırakıldı.

Yatırım yapacak yabancıların, KKTC’de faaliyet gösteren bir bankaya şirket adına en az 10 milyon Euro yatırmaları ve bu kaynağı iki yıl içinde belirtilen yatırım amacı doğrultusunda kullanmaları gerekecek.

“LİSANSLI ARA YATIRIMCI” SİSTEMİ GETİRİLDİ

Kararnameyle ilk kez “Lisanslı Ara Yatırımcı” sistemi de oluşturuldu.

Buna göre Bakanlığa bağlı ilgili müsteşarlık tarafından yıllık lisans verilecek yatırımcılar, yılda en az 10 konutu mülkiyet almaksızın proje aşamasında veya kesin onay sonrasında tasarrufuna alabilecek.

Bu yatırımcılar söz konusu konutları yurt içinde veya dışında yabancı gerçek ya da tüzel kişilere pazarlayabilecek. Ancak tasarrufa alınan taşınmazların ilgili Tapu Amirliği’ne bir ay içinde kaydedilmesi zorunlu olacak.

Lisanslı ara yatırımcıların, pazarladıkları taşınmazların devrini en geç iki yıl içinde tamamlaması gerekecek. Aksi durumda yatırımcıların “Tatil Evleri” mevzuatına dahil olması veya lisanslarının iptal edilmesi söz konusu olacak.

MEVCUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE GEÇİŞ SÜRESİ

Kararnamede, daha önce yapılan satış sözleşmeleri için de geçiş düzenlemeleri yer aldı.

Buna göre, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin daha önce yaptığı satış sözleşmelerinin 6 ay içinde ilgili Tapu Amirliği’ne kaydedilmesi ve satın alma izni için başvuruda bulunulması gerekecek.

Edinim hakkını aşan satış sözleşmeleri için ise ek harç uygulaması getirildi. Süresinde bildirim yapılması halinde satış bedelinin yüzde 1’i, daha sonra bildirim yapılması halinde ise yüzde 3’ü oranında harç ödenecek.

10 YILLIK KULLANIM BELGESİ UYGULAMASI

Kararnamenin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de “kullanım belgesi” sistemi oldu.

Buna göre edinim hakkını aşan ancak belirlenen koşulları yerine getiren yabancılara, mülkiyet satıcıda kalmak kaydıyla 10 yıllık kullanım hakkı belgesi verilebilecek.

Bu belgeyle yabancılar taşınmazı kullanma ve yararlanma hakkına sahip olacak ancak mülkiyet hakkı elde etmeyecek. Tatil Evleri kapsamındaki taşınmazlar için ise süresiz kullanım hakkı verilebilecek.

TAPU DEVRİ, TRUSTEE SÖZLEŞMELERİ VE SÜRELER DÜZENLENDİ

Kararnameyle ayrıca:

Tapu devri yapılmayan işlemler,

trustee (mütevelli) sözleşmeleri,

yatırım amaçlı satın alınan taşınmazların devri,

mevcut yabancı satış sözleşmelerinin uyumlaştırılması,

kat mülkiyeti ve planlama onayı işlemleri

gibi birçok konuda yeni süreler ve yükümlülükler getirildi.

Düzenlemeye göre belirlenen süreler içinde işlemlerini tamamlamayan sözleşmeler geçersiz sayılabilecek. Ayrıca bazı durumlarda Bakanlar Kurulu’na süre uzatma yetkisi de verildi.

Kararnamenin yürütmesinin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.