Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi iş birliğinde düzenlenen organizasyona; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üniversite rektörleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, yarışmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

USARGames 2026 kapsamında üniversite ekipleri, afet ve acil durum senaryolarına dayalı etaplarda arama-kurtarma, ilk yardım, koordinasyon, ekip çalışması ve kriz yönetimi alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak sergiledi. Yarışmalar süresince katılımcılar; engel geçme, ahşap köprü kurma, havai hatla kurtarma, beton kütle sürükleme, kütle altı yaralı kurtarma, enkaza müdahale ve temiz çalışma etaplarında mücadele etti.

Yarışmalar sonunda dereceye giren üniversiteler şu şekilde açıklandı:

1’inci: Marmara Üniversitesi

2’nci: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

3’üncü: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

Kapanış töreninde konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi arasında 2012 yılından bu yana insani maksatlarla sürdürülen iş birliği kapsamında çok sayıda faaliyet gerçekleştirildiğini belirtti. Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunlarının, gençlerin afet yönetiminin müdahale safhasında gerçekleştirilen uygulamaları doğrudan tecrübe etmelerine imkân sağlayan en önemli faaliyetlerden biri olduğunu ifade etti.

2016 yılında ilki gerçekleştirilen oyunlara ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayan Balaban, organizasyonun bugüne kadar binlerce öğrencinin katılımıyla önemli bir etkinlik haline geldiğini kaydetti. Gençlerin afet yönetimi konusunda bilinçlendirilmesine yönelik benzeri faaliyetlerin artarak devam etmesinin hedeflendiğini ifade eden Balaban, öğrencilerin oyunlar boyunca kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde kendi ülkelerinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda müdahaleci ekiplere destek sağlayabilecek düzeyde deneyim elde ettiklerini belirtti.

Gençlerin arama-kurtarma alanında yetişmelerinin öneminin, özellikle 06 Şubat depremlerinde bir kez daha görüldüğünü ifade eden Balaban, Adıyaman’da yürütülen görevlerde ekiplere katkı sağlayan gençlere teşekkür ederek, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Balaban ayrıca, oyunlara katılan öğrencilere ve faaliyet süresince rehberlik eden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline teşekkür ederek, organizasyonun rekabetten ziyade dostluk, dayanışma ve ortak öğrenme ruhunu ön plana çıkaran bir faaliyet olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda yürütülen geliştirme çalışmalarına da değinen Balaban, olası afet ve acil durumlarda halkın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla alana 30 yaşam konteyneri yerleştirildiğini ve yaklaşık 200 kişinin barınma ihtiyacını karşılayabilecek altyapının hazır hale getirildiğini ifade ederek, bu süreçte sağlanan desteklerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini sundu.

Program, dereceye giren üniversitelere ödüllerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.