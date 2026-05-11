Trump, açıklamasında,"İran nükleer silaha sahip olamaz. Sahip olamaz. Eğer sahip olsalardı, Orta Doğu yok olurdu, İsrail yok olurdu ve muhtemelen sıradaki hedef Avrupa olurdu. Biz dünyaya bir hizmet veriyoruz ve bu 47 yıldır devam ediyor. Gücü olan diğer başkanlar ve diğer ülkelerin liderleri bunu yapmalıydı ama yapmadılar. Ama bu çok basit bir plan. İran nükleer silaha sahip olamaz ve nükleer silaha sahip olmayacak." dedi.

İran'ın askeri açıdan tamamen yenilgiye uğratıldığını kaydeden ABD Başkanı, "Elinde çok az şey kaldı. Muhtemelen bu süre zarfında kapasitelerini artırmışlardır. Bunu yaklaşık bir günde ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

İran'ın önce, "nükleer silaha sahip olmama konusunda ABD ile mutabık kaldığını" ancak sonra bu sözlerinden geri döndüğünü iddia eden Trump, bu madde olmadan İran'la anlaşamayacaklarını kaydetti.

İran'ın gönderdiği öneri için "aptalca" dedi

Trump, İran'ın kendilerine gönderdiği ve reddettiği son öneriden hiç memnun olmadığını ve bu öneride, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı taahhüdünü yapmadığını aktararak, "İran’ın gönderdiği öneri, aptalca bir öneriydi, kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi." diye konuştu.

İran’daki nükleer tozu oradan alabilecek sadece iki ülke bulunduğunu ve bu ülkelerin, ABD ile Çin olduğunu ifade eden Trump, "İranlılar, bana çok net bir şekilde bu nükleer tozu almamız gerektiğini söyledi." dedi.

Trump, 4 gün boyunca İran’dan gelecek mektubu beklediklerini ve "hazırlanmasının 10 dakika sürmesi gerektiğini" belirttiği mektuptan memnun olmadığının altını çizdi.

İran yönetiminin "aptal insanlardan" oluştuğunu savunan ABD Başkanı, "Şöyle düşünüyorlar; 'Bundan sıkıldım, biraz baskı hissediyorum.' diyeceğimi düşünüyorlar. Hiçbir baskı hissetmiyorum. Biz bir zafer kazanacağız. Askeri açıdan teorik olarak zaten tam bir zafer elde ettik." yorumunu yaptı.

İran'da "çılgınlar" ve "ılımlılar" olarak iki siyasi grubun birbiriyle uzlaşamadığını savunan Trump, "İran'da bir yanda ılımlılar var ve bir anlaşma imzalamak için can atıyorlar, diğer yanda da çılgınlar var. Sanırım uzlaşmacılar çılgınlardan biraz korkuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, İran konusunda sadece askeri seçeneklerin masada olmadığını vurgulayarak, "Bence onlarla anlaşma yapmak gayet mümkün. Ancak 4-5 kez fikir değiştirdiler. Lider kadroları çok güvenilmez insanlar." diye konuştu.