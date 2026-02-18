Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis memuru D.H., 17 Şubat 2026 tarihinde saat 15.45 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda “Kale 8” olarak bilinen X-ray cihazında, KKTC’den çıkış yapmak isteyen zanlının tasarrufundaki sırt çantasında yapılan kontrolde bir adet 9 mm çapında, “MKE 12 9P” ibareli canlı mermi tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Yapılan soruşturmada söz konusu merminin 12 Şubat 2026 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada beraberinde getirilerek ülkeye ithal edildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını ve temin edilmesi gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, mahkemeden 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Z.Y.B., zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.