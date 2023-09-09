Bir ilişkiye başlamadan önce ilk sorulan sorulardan biri de karşı tarafın hangi burcu taşıdığı oluyor. Burçlar, kişinin karakter özellikleri hakkında tüyolar vererek onları daha yakından tanımamıza yardımcı oluyor. Bazı burçlar çapkınlığıyla nam salmış durumda. İşte bir ilişikiye başlarken iki kez düşünmeniz gereken burçlar...

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)

Hava grubuna mensup olan Terazi burcu insanları, kolayca aşık olabilen bir yapıya sahiptirler. Ancak, Terazi burçlarının gelgitli tavırları ve kararsızlıkları, ilişkilerinde bazı zorluklara yol açabilir. Kendilerini hemen her konuda bilgili gösterme eğiliminde olan Terazi burçları, ilişkilerinde değişkenlik gösterebilirler. Aynı kişiye bir gün aşık olup bir sonraki gün farklı biriyle ilişkiye başlama eğilimleri vardır.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)

İkizler burcu, hava grubundan olup, bir dediği bir dediğini tutmayan bir burç olarak bilinir. Sosyal ve iletişimci olan İkizler, hızlıca aşık olabilirler. Ancak bu aşk, genellikle kısa süreli olabilir. İlk görülen kişiye hemen aşık olma ve ardından ilişkiyi sonlandırma eğilimleri, İkizler burcunun ayran gönüllü bir yapıya sahip olduğunu gösterir.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Su grubuna mensup olan Yengeç burcu insanları duygusal bir yapıya sahiptirler. İlişkilerinde duygusal anlamda yoğun bir bağ kurma eğilimindedirler. Ancak bu duygusal bağ, bazen gösteriş amacı taşıyabilir. İlgi eksikliği yaşadıklarında hırslanabilen Yengeç burçları, yeni ilişkilere hızla yönelebilirler. Bu özellikleri, Yengeç burçlarının ayran gönüllü bir yaşam tarzına sahip olmalarına neden olur.