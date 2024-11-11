Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu tarafından yapılan duyuruya göre, İncekum Atış Alanı’nda yer alacak atış süresince can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirler alındı.

Buna göre, söz konusu bölgede "sürü otlatmamak, zeytin harup ve diğer ürünleri hasat etmemek, tarımsal faaliyetlerde bulunmamak, balık avlamamak; bölgeye gezinti yapmak, köpek gezdirmek veya başka herhangi bir amaçla gidilmemesi; helikopter uçuşlarına, iniş kalkışına engel teşkil edebilecek su römorkları ve diğer benzer malzemelerin bölgeden uzaklaştırılması" gerekiyor.