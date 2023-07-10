Polisin hırsızlık olayları ile ilgili açıklaması şu şekilde:

06.07.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Çamlıköy’de bulunan bir ikametgahın mutfak kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde muhafaza edilen 2 adet çeyrek ile 1 adet tam altın ve 10.000 TL nakit para çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.K.(E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Koltuk üzerinde unutulan cep telefonunu çaldı

02.07.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelin lobisinde, bir şahsa ait olup koltuk üzerinde unutulan cep telefonu çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.S.A.R (E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.