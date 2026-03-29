Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında, İstiklal Caddesi (Fez rampa sonu) ile devamı niteliğindeki Şht. Bayram Özgün Caddesi’nde (rampa sonu – Lesland yolu başlangıcı) toplam 1.055 metre uzunluğunda ve 7,10 metre genişliğinde asfalt yol yenileme çalışması başarıyla tamamlandı.

SADECE YOL DEĞİL, TAM KAPSAMLI ALTYAPI HAMLESİ

Başkan Kırok, yapılan çalışmanın yalnızca asfalt yenileme ile sınırlı olmadığını vurgulayarak, bölgeye uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir altyapının da kazandırıldığını belirtti.

Proje kapsamında:

2.200 metre kaldırım yenilendi

50 metre istinat duvarı inşa edildi

1.200 metre yağmur suyu drenaj hattı oluşturuldu

1.300 metre içme suyu hattı yenilendi

“HALKIMIZIN SABRI BİZİM İÇİN KIYMETLİ”

Çalışmalar süresince yaşanan geçici rahatsızlıklara rağmen vatandaşların gösterdiği anlayışa teşekkür eden Kırok, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çatalköy’ümüzün en önemli ulaşım arterlerinden birinde gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı çalışmayı tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Süreç boyunca sabır ve anlayış gösteren tüm halkımıza teşekkür ederiz.”