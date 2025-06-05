Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuş, çevreyi oluşturan her unsurun yaşam zincirinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “5 Haziran yalnızca bir takvim günü değil; çevresel farkındalığımızı artırmak, doğaya karşı tutumumuzu sorgulamak ve ortak geleceğimiz için harekete geçme kararlılığını yinelemek adına bir çağrıdır.” ifadelerini kullandı.

Çevrenin korunmasının yalnızca bir çevre politikası meselesi olmadığını, tarımdan su yönetimine, doğal kaynakların planlı kullanımından kırsal kalkınmaya kadar uzanan bütüncül bir yaklaşımı gerektirdiğini vurgulayan Çavuş, Bakanlık olarak bu bütünlüğü gözeterek çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

“Ekolojik dengeyi koruyan, üretimi destekleyen ve doğayla uyum içinde ilerleyen bir yaklaşımı esas alıyoruz.” diyen Çavuş, doğanın sunduğu kaynakların sınırsız olmadığını, her kaynağın bir sınırı ve değeri olduğunu bilerek hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Toprakların bereketini korumak, suyu israf etmeden kullanmak ve doğal hayatı tehdit eden unsurlarla mücadele etmenin sadece bugünün değil, geleceğin de sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuş, “Gelin, bu sorumluluğu birlikte üstlenelim. Daha yeşil, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir ülke için hep birlikte çalışalım.” dedi.