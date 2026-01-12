A-AA+

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, ortaya koyduğu duruş ve bıraktığı mirasın, nesiller boyunca yol gösterici olmaya devam edeceğini söyledi.

Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık yürüyüşünde öncü olduğunu vurgulayan Oğuz, “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, adı ve mücadelesiyle bugün olduğu gibi gelecekte de hatırlanacak bir liderdir” dedi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki tarihsel rolüne dikkat çekti.

Oğuz, Denktaş’ın yaşamı boyunca Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmayı temel bir görev bildiğini vurgulayarak, Denktaş’ın tarihteki yerinin tartışılmaz olduğuna işaret etti.

Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş; inancı, direnci ve liderlik vasfıyla Kıbrıs Türkü’nün mücadelesine yön vermiş, yalnızca halkımızın değil, Türk milletinin ve İslam dünyasının da saygıyla andığı müstesna bir şahsiyettir. Ortaya koyduğu duruş ve bıraktığı miras, nesiller boyunca yol gösterici olmaya devam edecektir.”

Kıbrıs Türk halkının verdiği uzun soluklu mücadeleye de değinen Oğuz, Denktaş’ın bu sürecin en güçlü sesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Her ne kadar Kıbrıs Türk halkının yıllara yayılan özgürlük ve egemenlik mücadelesi uluslararası alanda yeterince karşılık bulmamış olsa da Rauf Raif Denktaş’ın kararlı tavrı ve siyasi iradesi dünya kamuoyunda her zaman saygı uyandırmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, onun verdiği mücadelenin somut bir sonucudur.”