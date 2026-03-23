Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, İTÜ yasası kapsamında bilgilendirme yapması gerekenin CTP olduğunu ve 3 bin 500 dönüm arazinin CTP iktidarı tarafından kiralandığını söyleyerek, “Yaptığımız işlerin arkasındayız” dedi.

Eski CTP iktidarı döneminde İTÜ arazisi hariç tüm tarım arazi kiralarının iptal edildiğini belirten Çavuş, Genel Kurul'da süt konusunda da açıklamada bulundu.

Çavuş, 620 bin litre süt işlendiğini, kırsalda güven vererek istihdam yaratıldığını ve yeni ile eski üreticiye destek verildiğini kaydederek, Arap pazarına KKTC ürünlerinin girmesi için herkesin çok büyük çaba harcadığına işaret etti.

Süt işleme merkezlerinde, ocak ayında denetim yapıldığını ve yatırım zorunluluğu getirildiğini söyleyen Çavuş, süt ürünlerinin ihracı konusunda savaş nedeniyle sorun yaşandığını belirtti.

Krema ve teleme ürünlerinde Türkiye pazarına girmek için çalışmalar yapıldığını söyleyen Çavuş, ihracatın başladığını vurguladı.

Tarım Bakanı Çavuş, açıklanan paketin bir bacağının da Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği’nin (SUİB) borçlandırılması için düzenlendiğini belirtti.

Hükümetin çıkan krizlere göre yeni adımlar atacağını belirten Çavuş, verilecek olan kredilerin yatırım kredisi olduğuna dikkat çekti. Hükümetin mekanizasyona destek vereceğini dile getiren Çavuş, üreticiye bu şekilde destek verildiğini söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü konusunda, Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Çavuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin şap hastalığı sebebiyle kendi hayvanları telef edildiği için, KKTC’de de bunun yapılmasını talep ettiğini belirtti.

Güney Kıbrıs'ın aşılama konusunda hatalı ilerlediğini belirten Çavuş, hastalığın bu sayede daha çok yayıldığını söyledi.

Brusella hastalığı konusunda KKTC’de sayıların çok azaldığını söyleyen Çavuş, Güney Kıbrıs'ın şap hastalığı konusunda gerekli verileri paylaşmamasına ve KKTC’nin her kurala uymasına rağmen tescil konusunda zorluk yaşandığını belirtti.