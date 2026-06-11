Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Çavuş’a, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ve Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki de eşlik etti.

Yeniboğaziçi Belediyesi sınırlarında özellikle Salamis–Ötüken arası hızlı bir şekilde gelişen ve yapılaşmanın arttığı bölgelerde yaşanan su temin sorunlarının giderilmesi amacıyla yürütülen Yeniboğaziçi İsale ve Şebeke Geliştirme Projesi, Su İşleri Dairesi tarafından sürdürülüyor.

Proje çalışmaları tamamlanarak, uygulama süreci başlatılan proje kapsamında, bölgeye yeterli ve sağlıklı içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.

Projenin ilk etabında mevcut 250 mm HDPE ana hat üzerinden bağlantı alınarak, 2 bin 800 metre 160 mm HDPE boru döşendi ve bölgedeki su iletimi kısmen rahatlatıldı.

Devam eden ikinci etap çalışmalarında ise 3 bin metre 160 mm HDPE boru imalatı tamamlandı. İleriki 15 gün içerisinde bin 500 metre daha boru döşenerek projenin tamamlanması planlanıyor. Böylece toplamda 7 bin 300 metre HDPE boru hattı devreye alınarak, bölgeye uzun yıllar hizmet verecek modern bir altyapı oluşturulacak.

Öte yandan, belediyenin su alma kapasitesinin artırılmasına yönelik ek projeler de sürdürülüyor. Bu kapsamda Tuzla–Mutluyaka hattında yaklaşık 3 bin 900 metre 160 mm HDPE boru döşeme çalışması tamamlanma aşamasına geldi.

Söz konusu proje ile Mutluyaka bölgesine, Yeniboğaziçi ana isale hattından sağlanan suyun Gazimağusa deposu üzerinden aktarılması sağlanacak. Böylece yaklaşık saatte 30 m³ su kapasitesi belediyenin kullanımında kalacak ve bölgesel su yönetimi daha verimli hale getirilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, çalışmaların bölgedeki su temin sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlayacağını belirterek, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.