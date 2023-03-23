Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, okulların olası bir depreme karşı dayanıklılık durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“160 TANE OKULDA GÖZLEM YAPILDI”

Ülke sınırları içinde bulunan 160 tane okulun binasında gözlem yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Bu gözlemler sonucunda bazı veriler ortaya çıktı” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, eğitim çadırı kurulan ve bünyesinde hasarlı binalar barındıran okulların son durumlarıyla ilgili de açıklama yaptı.

“KARAKOL İLKOKULU’NDA EN GEÇ PAZARTESİ GÜNÜ PREFABRİK SINIFLAR KURULMUŞ OLACAK”

Karakol İlkokulu’nun betonlarının bugün veya yarın tamamlanacağını belirten Çavuşoğlu, “Karakol İlkokulu’nda en geç Pazartesi günü prefabrik sınıflar kurulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Çavuloğlu, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) bulunan Rauf Rauf Kültür ve Kongre Sarayı’nda eğitimlerine devam ettiğine işaret ederek, “Orada da bir sorun kalmadı” diye konuştu.

Namık Kemal Lisesi’nde prefabrik sınıfların kurulacağı zamana kadar geçici bir süre eğitim çadırları kurulduğunu hatırlatarak, “Okul yönetimiyle yapılan istişareler sonucunda çadırda eğitim kararı alındı” açıklamasında bulundu.

“NAMIK KEMAL LİSESİ’NDE 2 NİSAN İLE 5 NİSAN ARASINDA PREFABRİK SINIFLAR KURULULACAK”

Nazım Çavuşoğlu, Namık Kemal Lisesi’nde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında prefabrik sınıfların kurulacağını söyledi.

Cumhuriyet Lisesi’nde kurulan eğitim çadırların sular altında kalmasına da değinen Çavuşoğlu, “Çadırlar düz bir alandaydı. Yağmur da diğer bölgelere nazaran o bölgeye 5 kat daha fazla yağdı” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, Değirmenlik Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ve Akdoğan Belediyesi ile iş birliği içinde Yeniceköy’de bulanan eski polis okulunda çok esaslı bir tamirat yapıldığını dile getirerek, “Kapsamlı bir şekilde tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET LİSESİ, YENİCEKÖY’DEKİ ESKİ POLİS OKULUNA TAŞINACAK“

Yeniceköy’deki eski polis okulunda yapılan tamiratın bu hafta sonu bitmesini beklediklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Tamirat tamamlanınca Cumhuriyet Lisesi, Yeniceköy’deki eski polis okuluna taşınacak ve öğrenciler eğitimlerine burada devam edecek” diye konuştu.

Çavuşoğlu, çadırda eğitimi en başta kendisi istemediğini belirterek, “İkinci eğitim istenmediği için bu yola başvuruldu” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) üreteceği projelere şiddetle ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Çavuşoğlu, eldeki kaynağı doğru bir şekilde harcamak istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası