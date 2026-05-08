Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mali yapısını, öğrencilerin geleceğini ve çalışanların haklarını korumanın görevleri olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, DAÜ'nün ortak değer olduğunu ifade ederek, kuruma zarar verecek tartışmalar yerine, çözüm üreten ve yapıcı bir anlayışa ihtiyaç olduğunu söyledi. Başan Çavuşoğlu, "Bizler sorumluluk makamında olan insanlar olarak popülizm değil, sürdürülebilir ve gerçekçi adımlar atmak zorundayız.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ'de son dönemde yaşanan mali, idari ve yönetim tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaları dikkatle takip ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, eleştirinin demokrasinin doğal bir parçası olduğunu ancak kamuoyunun yanlış bilgilerle yönlendirilmesine ve emeği görmezden gelen söylemlere sessiz kalamayacaklarını belirtti.

Sendikalar ile Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Şemi Bora ve üyeleri tarafından dile getirilen bazı iddiaların kimse tarafından sahiplenilmeyerek, hükümete yüklenmeye çalışılmasının bazı alışkanlıkların devam etmesi yanında “Kolaycılık.” olduğunu söyleyen Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu açıklamaları basında gördüğümüzü ifade etmemin nedeni ise DAÜ’nün özerk yapısına gösterdiğimiz saygı olduğunun bilinmesini istememizdir.”

"HÜKÜMETE YÖNELİK SUÇLAMALAR DAYANAKTAN YOKSUN"

Hükümete yönelik suçlamaların dayanaktan yoksun ve “klasikleşmiş söylemlerden ibaret” olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bizim protokolü imzalayıp elimizi taşın altına koyduğumuz malumunuzdur. Bu saate kadar açıklama yapanların kendi içlerinde yapmaları gerekeni değil de önlem içermeyen fikir tartışmalarını basın yoluyla kamuya aktarmaları, işlerinin yükünü bize atmaktan başka bir şey değildir.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, beklentilerinin eşgüdüm komitesinde ortaya konan eksikliklere sendikaların, VYK’nın ve rektörlüğün çözüm yolunda ortak hareket etmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Hükümet olarak atadığımız VYK’nın ve ağırlıklı olarak akademisyenlerin seçtiği rektörlük kadrosu arasında iddia edilen ayrılıkların tarafı değiliz. Bizim tarafımız DAÜ’nün geleceğidir. Hükümetimizin tavrı bu yöndedir. Üniversitenin mali yapısını, öğrencilerin geleceğini ve çalışanların haklarını birlikte korumak hepimizin görevidir. Ancak bunu yaparken toplumu gereksiz gerginliklerle karşı karşıya bırakmak doğru değildir.”

"DAÜ'NÜN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK ALIŞKANLIKLARDAN VAZGEÇEREK HAREKET EDİLMELİ"

Diyalog, iş birliği ve ortak akla her zaman açık olduklarını ve olmaya da devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, “Temennimiz; kişisel veya siyasi hesaplarla değil, DAÜ’nün geleceğini düşünerek alışkanlıklardan vazgeçerek hareket edilmesidir. Herkesi protokole uygun olarak sorumluluklarını yerine getirmeye davet etmek isterim.” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, protokolün imzalandığı günden bu yana sorumluluğunu eksiksiz yerine getiren tarafın hükümet olduğunu vurgulayarak, DAÜ için emek verenlere teşekkür etti.