DAÜ’den verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın katılımıyla hafta sonu gerçekleştirilen etkinlik, fakültenin geçmişine ışık tutarken mezunlar ile öğrencileri bir araya getirdi.

Etkinliğe Erhürman’ın yanı sıra DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, eski rektör Abdullah Öztoprak, rektör yardımcıları, fakülte yönetimi, akademik ve idari personel ile mezunlar ve öğrenciler katıldı.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç etkinlikte yaptığı konuşmada, Hukuk Fakültesi’nin 30 yıllık gelişiminin kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirterek, fakültenin yalnızca mezun yetiştiren değil, aynı zamanda adalet, eşitlik ve ahlaki değerleri öğrencilere kazandıran bir kurum olduğunu söyledi.

Kılıç, fakültenin kuruluşunda emeği geçen akademisyenlere teşekkür ederek, bugün ulaşılan seviyenin DAÜ’nün uluslararası saygınlığına önemli katkı sağladığını ifade etti. Mezunların hâkimlik, savcılık ve baro başkanlığı gibi görevlerde yer almasının verilen eğitimin bir sonucu olduğunu kaydetti.

-Alibaba

Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Arzu Alibaba ise, fakültenin 30 yıllık süreçte büyük emekle geliştiğini belirterek, uzun yıllardır görev yaptığı kurumun nitelikli eğitim vererek başarılı mezunlar yetiştirdiğini söyledi. Alibaba, fakültenin bugünkü seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Arslan

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ramazan Arslan da, Hukuk Fakültesi’nin kuruluş ve gelişim sürecine değinerek, fakültenin bugünlere ulaşmasında üniversite yönetimi ile akademik kadronun önemli rol oynadığını dile getirdi.

Arslan, fakültenin Ankara Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaki iş birliği sonucu kurulduğunu, yapılan çalışmalarla idari ve akademik adımların kısa sürede hayata geçirildiğini ifade etti.

-Ayvaz

DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve eski fakülte dekanı Sema Taşpınar Ayvaz ise, fakültenin 30. yılını kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kurumla kurduğu güçlü bağa değindi.

Ayvaz, fakülteyi bir yuva olarak gördüğünü ve katkı sunmaya devam ettiğini belirterek, mezunlarla karşılaşmalarının kendisi için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

-Tüzel

Mezunlar adına söz alan Hidayet Nalan Tüzel de fakültenin vizyoner yapısına değinerek, ilk mezunlardan biri olmanın gururunu dile getirdi.

Eğitim hayatının başındaki zorluklara rağmen fakültenin sunduğu akademik ve insani ortamın gelişimlerine katkı sağladığını belirten Tüzel, hukuk eğitiminin yalnızca bilgi değil, adalet duygusunu da geliştiren bir süreç olduğunu vurguladı.

Programda ayrıca 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi, fakültenin tarihini anlatan video gösterimi sunuldu. Etkinlik, kokteyl ve müzik dinletisiyle sona erdi.