Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı programda sendikaların eleştirilerine yanıt verdi.

Bakanlığın her yıl yaz döneminde okulların sorunsuz açılması için hummalı bir çalışma yürüttüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, bu yıl buna bir de okulların depreme dayanıklılıklarının eklendiğine işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, depreme dayanıklılıkla ilgili testlerin henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, ileri tetkikleri yapacak olanın İnşaat Mühendisleri Odası olduğuna işaret etti.

Henüz ellerine ulaşmış ileri tetkik projesi olmadığını belirten Nazım Çavuşoğlu, projeler olmadan inşaata başlanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, okulların sorunsuz başlaması için çalıştıklarını ancak bunun projelerin üretilmesiyle olabileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “Kaynağımız var. Para sorunumuz yok. İnşaat Mühendisleri Odası’nın projeleri göndermesini bekliyoruz. Projeler ulaştırılınca Müteahhitler Birliği’ne ihale süreci olmadan birim fiyat üzerinden vereceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, “Önümüzdeki hafta bazı projelerin ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Yeni okul yapımı için 20’nin üzerinde arazinin bakanlığın tasarrufuna geçirildiğini, Türkiye’nin yapacağı okulların gelecek yıla yönelik olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Lefkoşa’ya yeni bir meslek lisesi kazandırmak içinse son aşamaya geldiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, ilköğretimde öğretmen nakillerin tamam olduğunu, orta eğitimde ise sendikanın nakil çalışmaları için bakanlığın çağrılarına yanıt vermediğini, eylem yolunu seçtiğini kaydetti. Türkçe bilmeyen öğrencilerin bu yıl okullara alınmayacağını de kaydeden Bakan Çavuşoğlu, yeterlilik testleri yapılacağını ve testi geçemeyen çocukların paralı kurslara gönderileceğini de belirtti.

Kaynak: BRT