Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bölgede yaşanan savaş ve çatışmaların birçok insanın bayram sevincini gölgelediğine dikkat çeken Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli halkımız, önemi her geçen gün biraz daha artan birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik, barış ve huzurun vesilesi olan bir Ramazan Bayramı’nı daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşliğimizi pekiştiren, sevgi, saygı ve dayanışma duygularımızı büyüten müstesna zamanlardır.

Bu anlamlı günlerde küskünlük ve kırgınlıkları bertaraf edelim; gönüllerimizi yeniden birbirine açalım. Bayramın ruhuna uygun şekilde kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve muhabbetimizi daha da güçlendirelim.

Ne yazık ki bölgemizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar ise birçok insanın bayram sevincini gölgelemektedir. Temennimiz; barışın, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu, çocukların korku yerine umutla büyüdüğü bir dünyanın inşa edilmesidir.

Bu vesileyle, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramlarını içtenlikle tebrik eder, aileleriyle birlikte, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirmesini dilerim.”