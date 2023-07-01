Bakan Çavuşoğlu, kademeli olarak tam gün eğitime geçilmesi öncelikli hedefi olduğunu belirterek, “Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda yeni eğitim yılında haftada iki gün olacak şekilde tam gün eğitime geçeceğiz ve kademeli olarak bunu 5 güne çekeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yabancı öğrencilere yeterlilik sınavı...

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe sıkıntısının aşılmasına yönelik yeni bir uygulamadan bahseden Çavuşoğlu, Yabancı öğrenciler Türkçe yeterlilik sınavına girecek, yeterli seviyede olanlar öğretime katılacak. Seviyesi yeterli olmayanlar okullarda öğleden sonra açılacak kursları takip ederek uygun seviyeye geldiği zaman okula başlayacaklar” dedi.

“Okullar için hiçbir masraftan kaçınmayacağız”...

Nazım Çavuşoğlu, okul binalarının deprem dayanıklılığı konusunda İnşaat Mühendisleri Odası’yla birlikte çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Buradan gelecek rapor ve güçlendirme projelerine göre hareket edeceğiz. Yıkılması gerekiyorsa yıkılacak, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilecek. Hiçbir masraftan kaçınmayacağız” diye konuştu.

“Kalabalık sınıf sorunu çözülecek”…

Hayırsever iş insanlarıyla 22 yeni okulun yapımına ilişkin protokol imzaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında 25 yeni okul daha yapılacağını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, okullarda yaşanan fiziki altyapı ve kalabalık sınıf sorunlarına bu yolla çözüm getirileceğini belirterek, bu bir süre alsa da tamamlandığı zaman öğrenci ve öğretmenler için çağdaş ortamlar sunulacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu eğitimde öğrenci ve öğretmenler için daha kaliteli ve çağdaş ortamlar yaratmak için çalıştıklarını kaydetti.



Kaynak: Kıbrıs Gazetesi