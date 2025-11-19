Haber: Pelin Yükselay

Okulların açılmasına çok az bir zaman kala, vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı’na büyük görevler düştüğü kanaatinde…

Gündem Kıbrıs Gazetesi vatandaşlara ‘Milli Eğitim Bakanı olsaydınız ilk icraatınız ne olurdu?’ diye sordu.

Ülkedeki okulların yetersizliklerinden son derece rahatsız olan vatandaşlar, Eğitim Bakanı olmaları halinde ilk iş tüm okulları elden geçireceklerini belirterek, ‘ülkemizin daha donanımlı, daha çağdaş ve teknolojik okullara ihtiyacı var. Şu an ki okullarımız çok eskiden kalma ve bu ihtiyacı karşılayamıyor. Yeni okullarımız var evet ama teknolojik açıdan yetersiz kalındığını düşünüyoruz’ ifadelerini kullandılar.

Bunun yanında eğitim sisteminde ‘köklü’ değişiklikten de bahseden vatandaşlar, öğrencilerin ilkokuldan itibaren yeteneklerine ve becerilerine göre ayrılmaları ve ona göre eğitim görmeleri gerektiğini dile getirdiler.

Özel gereksinimli çocuklar için de adım atılması gerektiğini belirten vatandaşlar, özel gereksinimli çocuklar için devletin ücretsiz okullar açması ve ihtiyaç duyulan her alanda eğitim vermesi gerektiğinin altını çizdiler.

Milli Eğitim Bakanı olmaları halinde öğretmen kadrolarını da artıracaklarını dile getiren vatandaşlar, öğretmen sayısının artması ile sınıflardaki öğrenci sayılarının da dengeleneceğini ve daha iyi bir eğitimin kapılarının aralanacağını kaydettiler.

Vatandaşlar ne dedi?

Abdülkadir Çelebi: Ben Milli Eğitim Bakanı olsaydım ilk olarak ülkedeki eğitim sistemini değiştirirdim. Eğitim sistemimiz üzerinde köklü bir değişim şart. Ben çocukların eğilimi, yetenek ve becerileri tespit edilerek ve buna göre ayrılarak eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede çocuklar da geleceklerini daha iyi şekillendirip, mesleklerini ona göre seçeceklerdir. Spora meyilli ise spora yönlendirin, matematiğe meyilli ise matematiğe yönlendirin. Gelecek nesillerimiz başarıyı bu eğitim sistemi ile bence çok daha iyi yakalayacaklardır. Bence eğitim sistemi tamamen buna evrilmeli. Bunun yanında okul binaları çok eski. Dışarda betonarme bir bahçe ve çocukların kaçmaması için demir parmaklıklar mevcut. Okul dediğiniz yer bence böyle olmamalı. Çocuklar toprakta ve çimende oynamalı, demir parmaklıklar olmamalı ve de üniformaya bağlı olmamalılar. Yapılacak çok iş var.

Ali Kaptanoğlu: Milli Eğitim Bakanı ben olsaydım ilk iş okulları tamir ederdim. Okullarımız çok eski dökülüyor. Çocuklarımızın daha iyi ve daha teknolojik koşullarda eğitim görmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Eğitimde teknolojiyi yakalamalıyız. Ben Milli Eğitim Bakanı olsam, ilk olarak bu noktaya odaklanırdım.

Hacer Pektaş: Ben devlet okullarını özellikle güvenlik açısından çok yetersiz buluyorum. İlk olarak okullardaki güvenlik sorununa el atardım. Bir diğer nokta ise özel gereksinimli çocukların daha iyi eğitim alabilmesi adına adımlar atardım. Benim özel gereksinimli bir evladım var. Okullar benim çocuğumu hep dışladı. Özel gereksinimli olduğu için benim çocuğum adeta fişlendi ve en ufak bir durumda öğretmen tarafından aranmak suretiyle bilgilendirilmek durumunda kaldık. Öğretmenler özel gereksinimli çocuklar ile hiç uğraşmak istemiyorlar. Ben çocuğumu haftada 4 kez özel eğitime götürmek zorunda kalıyorum ve hepsi paralı. Devlet bize asgari ücretin 3’te birini ödüyor ama ders paraları karşısında bu verilen miktar çok yetersiz. Ben bunların hepsini devletin karşılaması gerektiğine inanıyorum. Bizim çocuklarımız daha ilkokuldan dışlanarak hayata 1-0 geriden başlıyor ve bu çok acı bir durum. Ben Milli Eğitim Bakanı olsaydım önce bu konulara eğilirdim. Bunun yanında öğretmen eksikliği de çok büyük bir sorun. Daha büyük çocuğum var, dersleri sürekli boş geçiyor. Öğretmen eksikliği sorunu da ortadan kaldırılmalı.

Işıl Sönmez: Ben Milli Eğitim Bakanı olsaydım ilk olarak eğitim sistemini değiştirirdim. Bizim çocuklarımız ve de gençlerimiz daha çağdaş ve daha ilerici bir eğitim müfredatını hak ediyor. Ben olsam önce buradan başlardım.

Hüseyin Sönmez: Milli Eğitim Bakanı’na çok görevler düştüğü kanaatindeyim. Ben olsam ilk iş bütün okulları yenilerdim. Bunun yanında öğretmenleri de daha genç ve dinamik olarak atardım. Yeni, genç ve dinamik öğretmenlere ihtiyacımız var.

Aynur Tokali: Benim ilk işim okulları yenilemek olurdu. Eski okulları tek tek elden geçirir daha modern ve çağdaş bir yapıya kavuşturur, yeni okullarla da ülke ihtiyacına cevap verebilecek noktaya gelirdim. Bunu yaptıktan sonra da eğitim sistemine el atar, daha çağdaş ve daha verimli bir eğitim sistemine geçerdim.

Mehmet Morçiçek: Bu ülkede okulların hemen yanı başında kumarhaneler var, alkol satan noktalar var. Ben olsam ilk olarak okulları bu bölgelerden ayırırdım. Öğrencilerin alkole, sigaraya ulaşmasını kolaylaştırıyorsunuz. Gençlere kötü örnek teşkil edecek yapıların okullardan çok uzakta olması gerekiyor. Ne yazık ki bizde hepsi iç içe. Ben olsam ilk olarak düzeltmeye buradan başlardım. Bunun yanında eğitim sistemi baştan aşağıya değişmeli. Çocukların ve gençlerin öğretmenine saygısı yok, ailesine saygısı yok. Tüm bunlar revize edilmeli. Karşımızda öğretmeni ile alay eden, küfür eden hatta yeri geldiğinde el kaldıran bir gençlik var. Okullardaki disiplin ve ahlak artırılmalı.

Savaşkan Sakallı: Ben Milli Eğitim Bakanı olsaydım ilk işim Güney Kıbrıs’ın eğitim sistemini gider soruşturur, ne yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını öğrenir ve aynısını ülkemize uygulardım. Sıfırdan ilk baştan tüm eğitim sistemini Avrupa’ya göre değiştirirdim.