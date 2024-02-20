CTP milletvekili Erkut Şahali, Güzelyurt’ta narenciye üreticisinin feryadını dinlediklerini kaydederek, ortada vicdani bir durum olmadığını ifade ederek, kendisine iletilen bazı üretici mesajlarını kürsüden okudu.

Cypfruvex’i “Ağustos böceği gibi davranmakla” suçlayan Şahali, 15 bin ton narenciye Türkiye üzerinden ihraç edilebiliyorsa, bunun devam ettirilmesi gerektiğini, bunun için de irade ve müzakereye gerek olduğunu söyledi.

Erkut Şahali, DAÜ konusunda konuşarak, 8 aydır, çalışanların ve akademik personelin maaşından yüklü kesinti yapıldığını, böylece üniversitenin kurtulacağının hesaplandığını belirtti.

Bu alandan sorumlu olan makamın, YÖDAK’ın çöktüğünü dile getiren Şahali, “Eğitim Bakanlığı sadece DAÜ’ye odaklandı. Bu konu sadece maaşlardan ibaret sanılıyor ve çözüm arayışlarını bu çerçevede yapılıyor” dedi.

DAÜ’nün kötü yönetildiği, hükümette olanların da buna hiçbir müdahalede bulunmadığını savunan Şahali, DAÜ’deki akademik performansın geliştiğini, üniversitedeki sorunun mali olduğunu kaydetti.

Erkut Şahali, DAÜ’de gereken sorumluluğun yerine getirilmediğini, müzakere sürecinde de hiçbir açılım yapılmadığını ifade ederek, “DAÜ birikmiş vergi borçları hangi tarihten?” diye sordu.

Şahali, “Bizim yüzümüzü güldürecek, göğsümüzü kabartacak hikayeler ihtiyacımız var. Bunu sağlayacaklardan biri de DAÜ’dür” dedi.

DAÜ’deki maaş kesintisinin yasal dayanağı da olmadığını belirten Şahali, sorunun karşılıklı irade gösterilerek çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Çavuş

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Şahali’yi yanıtladığı konuşmasında, “ne acıdım, ne de acınma talep ettim” dedi.

Şahali’nin “45 bin ton heba olacak” açıklamasına işaret ederek, “60 bin ton rekoltedir. 18 bin ton ürün kesildi…” dedi.

Bu 60 bin tonun 20 bin tonunun sıkılmasının hedeflendiğini belirten Çavuş, 15 bin Türkiye’ye ihraç edileceğini kaydederek, “Azerbaycan ve Irak’a yapılacak ihraçlarla King Mandora’da ellerinde 15-17 bin ürün olacağını söyledi.

Cypfruvex konusunda gerekli notu aldığını kaydeden Çavuş, üreticinin lehine olabilecek çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Böcekle ilgili öngörü koymanın mümkün olmadığını ifade eden Çavuş, ürünlerin dalında kalabilme ihtimaline karşın 20 milyonluk bütçe ayırdıklarını söyledi.

Çavuş, “Transit geçiş mümkün. Azerbaycan’a ve Irak’a transit geçişler devam ediyor” dedi.

Türkiye’ye 11 ton gideceğini, 4 bin tonun da Azerbaycan’a gideceğine ifade eden Çavuş, Türkiye’ye ulaşan malın depoda izlenmesi üzerinde durulduğunu ancak kontrolün yapılamayacağı görüşüyle kısıtlı bir oran gittiğini, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çavuş, “Sayın vekil küçükbaşı destekliyorsunuz, daha da destekleyin diyor. Teşekkür ediyorum. Küçükbaş hayvan sayısının artırılması için gayret gösteriyoruz. Zorluklar var mı, elbette var” dedi.

Küçükbaş hayvan için bin 100 TL’lik destek ödendiğini belirten Çavuş, hedefin küçükbaşta da sağım dönemini uzatmak olduğunu kaydetti.

Çavuş, sütte verilen desteğin 2.30’lardan 6 TL’ye çıkardıklarını, hellim konusunu önemsedikleri için PDO’lu sertifikası olan noktalara artı 5 TL daha destek verildiğini ifade etti.

Devlet Üretme Çiftliği’nden 700 hayvanın üreticiye verildiğini, küçükbaş hayvan ıslahı için 15 milyon TL’lik projesi hayata geçirdiklerini ifade eden Tarım Bakanı, küçükbaşta barınak sorunu olduğunu farkında olduklarını, bu sorunu çözme, özellikle İskele, Karpaz bölgesi, Kuzey Mesarya ve Güzelyurt’ta küçükbaş hayvan popülasyonunu artırma hedeflerine de işaret etti.

Çavuş, “Öncelikli hedef üreticiyi ayakta tutmak, barınak sorunu da ortadan kaldırmak” dedi.

Çavuş, hijyen konusunda sıfır toleransla çalıştıklarını da ifade etti.

Hamzaoğulları’nın yerinden sorusu üzerine Çavuş, Boğaziçi'nde süt toplama evi açtıklarını, bunlardan birinin Karpaz bölgesine açmak için çaba gösterdiklerini söyledi.