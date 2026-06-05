Başkan Çeler, Haber Kıbrıs’ta Levent Kutay ve Bahadır Ayna’nın hazırlayıp sunduğu programa katılarak hem parti içindeki dönüşümü hem de seçimlere yönelik hazırlıkları değerlendirdi.

Partiyle ilgili zaman zaman spekülasyon yaratılmaya çalışıldığını belirten Çeler, buna rağmen tabanın ciddi şekilde kenetlendiğini ve partide güçlü bir birlik havası oluştuğunu söyledi.

TDP’nin geçmişten gelen köklü yapısını genç ve yenilikçi kadrolarla buluşturduğunu ifade eden Çeler, partideki deneyimli isimlerin genç ekibe ciddi destek verdiğini belirtti.

Parti içerisinde alınan kararların istişareyle şekillendiğini kaydeden Çeler, yeni dönemde yürütülen çalışmaların da örgüt tarafından sahiplenildiğini söyledi.

“Partiyle bütünleşmiş durumdayız” diyen Çeler, son kurultay sonrasında ortaya çıkan tablonun bunu açık şekilde gösterdiğini belirterek, “Artık ‘Zeki Çeler’in partisi’ değil, TDP’nin başkanı Zeki Çeler’dir noktasına gelinmiştir” ifadelerini kullandı.

Çeler, geçmişte ayrı siyasi yapılarda bulunan TDP ile TKP geleneğinin bugün yalnızca örgütsel olarak değil, zihinsel olarak da birleştiğini söyledi.

Son kurultayla birlikte bu sürecin tamamlandığını belirten Çeler, geçmişte yaşanan ayrılığın birçok kişi tarafından bir hata olarak görüldüğünü ifade ederek, “Bugün sosyal demokrat gelenek yeniden aynı çatı altında buluşmuştur” dedi.

TDP’nin toplama bir parti olmadığını vurgulayan Çeler, partinin 50 yıllık sosyal demokrat geleneğin temsilcisi olduğunu söyledi.

“Toplum, TDP ile CTP’nin birlikte hareket etmesine olumlu bakıyor”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TDP ile CTP arasında başlayan yakınlaşmaya da değinen Çeler, geçmişte iki partinin birbirini rakip görerek siyaset yaptığını ancak bugün ülkenin ihtiyaçlarının farklı bir noktaya geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde TDP olarak fedakarlık yaptıklarını ifade eden Çeler, bu kararın tabanda çeşitli çekinceler yaratmasına rağmen ülkenin geleceğini öncelediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın o dönemde değişimi sağlayabilecek en güçlü aday olduğuna inandıklarını söyleyen Çeler, bu nedenle destek kararı aldıklarını kaydetti.

Bu yaklaşımın toplumda karşılık bulduğunu ifade eden Çeler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan birliktelik ruhunun bugün daha da güçlendiğini söyledi.

CTP ile yapılan son görüşmelerde de bu sürecin değerlendirildiğini belirten Çeler, toplumun iki parti arasındaki iş birliğine olumlu yaklaştığını ve bunun devam ettirilmesi gerektiği yönünde güçlü bir kanaat oluştuğunu ifade etti.

Genel seçimlerde her iki partinin de kendi kimliği ve kendi aday listeleriyle seçime gireceğini vurgulayan Çeler, herhangi bir ortak liste formülünün gündemde olmadığını söyledi.

Ancak seçim sonrasında ortaya çıkabilecek bir koalisyon denkleminde ilk tercihlerinin birbirleri olacağını belirten Çeler, ekonomi, sağlık, eğitim, çevre ve sosyal politikalar konusunda ortak bir yönetim anlayışı oluşturabileceklerini kaydetti.

Yerel seçimlerde ise sosyal demokrat belediyeciliğin güçlendirilmesi amacıyla ortak hareket etme seçeneklerinin değerlendirildiğini belirten Çeler, mevcut belediyelerin korunması ve yeni belediyelerin kazanılması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi konusunda TDP’nin adayının Mehmet Harmancı olduğunu ifade eden Çeler, iki parti arasında bu konuda prensip mutabakatı bulunduğunu da sözlerine ekledi.

“Anketlerde üçüncü parti konumundayız”

TDP’nin seçim hazırlıklarını tamamladığını da açıklayan Çeler, ekonomi, sağlık, eğitim, çevre, tarım, hayvancılık, ticaret ve gençlik politikalarına ilişkin çalışmaların büyük ölçüde sonuçlandığını söyledi.

Seçim manifestosunun hazır olduğunu belirten Çeler, şu anda bu çalışmaları toplumun daha kolay anlayabileceği bir dile dönüştürdüklerini ifade etti.

Gençlerin ülkeden göç etmek zorunda kalmadığı, yatırım yapabildiği ve geleceğini burada kurabildiği bir düzen oluşturmak için çalıştıklarını belirten Çeler, ulusal sermayenin güçlendirilmesine yönelik politikaların da hazırlıklar arasında yer aldığını söyledi.

Partinin yaptırdığı anketlere göre TDP’nin üçüncü parti konumunda bulunduğunu ifade eden Çeler, birinci sırada CTP’nin, ikinci sırada ise UBP’nin yer aldığını kaydetti.

Üçüncülük için ciddi bir yarış yaşandığını belirten Çeler, seçim sonucunda oluşacak tabloda TDP’nin belirleyici bir konumda olabileceğini söyledi.

Mevcut UBP ile hükümet kurmanın doğru olmayacağını da ifade eden Çeler, bugün ülkenin içinde bulunduğu durumun sorumluluğunun mevcut hükümette olduğunu savundu.

Hayat pahalılığı ve kamu maliyesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çeler, herhangi bir fedakarlık istenecekse bunun önce en üst kademelerden başlaması gerektiğini söyledi.

Dörtlü koalisyon döneminde bunu yaptıklarını hatırlatan Çeler, önce kamudaki ayrıcalıkların azaltılması, gelir artırıcı önlemlerin alınması ve hayatı ucuzlatacak politikaların uygulanması gerektiğini belirtti.

Türkiye ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çeler, Kıbrıslı Türklerin kendi kimliğini ve toplumsal özelliklerini koruyarak Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurabileceğini söyledi.

İlişkilerin karşılıklı saygı, samimiyet ve diplomasi temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Çeler, bağırarak, ötekileştirerek ve kavga ederek sonuç alınamayacağını kaydetti.