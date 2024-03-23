Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, bugün Girne'de meydana gelen ve 22 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Çeler'in paylaşımı şöyle:

"SADECE MARAZ ETMEKLE OLMUYOR!

04 Mayıs 2017 yıkında Trafikle ilgili seferberlik başlatmak adına tarihte ilk kez Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Kıbrıs meselesi dışında bir konu ile "trafik güvenliği" konusunda olağanüstü toplanmasına öncülük ettik.

Orada alanında yıllardır çalışma yapan uzman büyüklerimi Hüseyin Sevay ve Taner Aksu ile hazırlanıp mecliste trafikte 0 vizyon yani

“Sıfır ölüm” için bu konunun devlet politikası haline getirilmesini amaçlamıştık.

Fakat sonuç ortada…

Her çarpışma sonucu ölüm, ardına sosyal medya paylaşımları, sonra hayat devam ediyor.

Bir dahakine kadar!

Bu iş böyle bitmez.

Eğitimden alt ve üst yapıya kadar,

TRAFİK GÜVENLİĞİ BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMEK ZORUNDADIR!"