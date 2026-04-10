Etkinlikte kurulan stantlarda bilgilendirici broşür dağıtıldı, fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilip günlük hayatta herkes tarafından uygulanacak basit egzersizler gösterildi. Mini olimpiyat, kuvvet, denge ve farkındalık stantlarında tempolu yürüyüş, evde kuvvet egzersizleri, açık hava jimnastiği ile evde esneme ve yoganın nasıl yapıldığına dair bilgiler aktarıldı, ardından katılımcılara uygulamaları olarak gösterildi.

KUTLU: “DÜZENSİZ EGZERSİZ ÖNEMLİ”

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Eser Kutlu Oyal ise fiziksel aktivitenin, bireyin genel sağlık düzeyinin korunması ve geliştirilmesinde temel bir belirleyici olduğunu, bu alandaki farkındalığın artırılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Düzenli egzersiz yapmanın önemine dikkati çeken Oyal, “Kas-iskelet sistemi fonksiyonlarının sürdürülmesi için fiziksel aktiviteler önemli ve katkı sağlıyor. Ayrıca postüral kontrolün iyileştirilmesi ve kronik hastalık risklerinin azaltılmasında etkili rol oynamaktadır.” dedi.

OLGU: “KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Etkinliğin amacı hakkında bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meryem Güvenir Olgu, ‘‘Fizyoterapi Bölümü Öğretim Elemanlarımız ve öğrencileri tarafından fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki önemine dikkat çekmeyi amaçladık” dedi. Olgu sözlerinin sonunda fiziksel aktivitenin önemini vurgulayan bilgilendirici broşürler dağıtarak katılımcıları bilinçlendirdiklerini belirtti ve etkinliğine aktif katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Cenk Paşa sağlıklı bir yaşamın anahtarın fiziksel aktiviteden geçtiğini belirterek sözlerine başladı. Cenk Paşa düzenli hareketin, hem çocuklar hem de yetişkinler için modern yaşamın getirdiği hareketsizliğin yarattığı sağlık risklerini azalttığının altını çizdi. Genel Sekreter sözlerinin sonunda fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirtti ve katkı koyanlara teşekkür etti.