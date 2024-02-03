Arabesk müziğin güçlü temsilcilerinden Cevher, Kıbrıs Girne Cemiyet By News’te sahne aldı.

Sevilen şarkılarının yanı sıra Kibariye’den Selami Şahin’e uzanan fantezi arabesk şarkılar seslendiren Cevher, misafirlerine unutulamaz bir gece yaşattı.

Yakın zamanda dünden bugüne arabeskin kadınlarından oluşan albümü için çalışmalarının başladığını ve en kısa sürede sevenleriyle buluşacağının müjdesini veren Cevher, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı.

Cevher sahnede, "Hayalim arabesk fantezi müziğin ülkemizin sınırlarında çıkıp okyanus aşırı ülkelere tanıtmak ve dinletmek. İnanıyorum ki onlar da türkler kadar arabeski sevecek" dedi.