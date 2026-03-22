Polisten verilen bilgiye göre, dün akşam, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi 3. Sokak’ta, Y.J.(E-42), 159 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada makul mazereti olmaksızın yüksek seste bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Öte yandan aynı saatlerde Girne’de, bir otelde müşteri olarak bulunan H.D.(K-46) de, alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş bir vaziyette, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı tespit edilerek, tutuklandı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.