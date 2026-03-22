Ortaköy’de 15 Mart’ta, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, Y.U.(E-20)’nun tasarrufunda bir miktar sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş, akabinde de olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan H.Ö.(E-36) 17 Mart’ta Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştı. H.Ö’nün tasarrufunda, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18 bin 330 TL nakit para bulunmuş ve her iki şahıs zanlı olarak tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan H.T. (E-23) ise dün Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.