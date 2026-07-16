Polis açıklamasına göre, 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve İskele'de meydana gelen olaylarda, alkollü oldukları sırada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız eden H.S.T. (46), A.E.G. (40), T.G. (35), S.A. (23), M.B. (64), M.A. (27), K.H. (46) ve P.S. (45) suçüstü yakalandı.

Şahısların bir kısmının yapılan alkol testlerinde yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenirken, bazı şahısların ise nefes örneği vermeyi reddettiği bildirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.